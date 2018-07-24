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Vurdu tutuksuz yargılanacak

Hasat ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp ziynet eşyalarını almış.

Vurdu tutuksuz yargılanacak

Hasat ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp ziynet eşyalarını almış.

24 Temmuz 2018 Salı 18:20
Vurdu tutuksuz yargılanacak

Vurdu teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kermiya Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalanan 51 yaşındaki Özel Vurdu bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hem narkotik hem de mali şube tarafından teminat duruşmasına çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, zanlının 18 Temmuz saat 13.00 sıralarında, Metehan Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalandığını söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde Avusturalya’da ekmiş olduğu hintkeneviri bitkisini  hasat ettiğini, elde ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp karşılığında çalıntı olduğunu bildiği ziynet eşyalarını aldığını söylediğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 17 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Narkotik polisinin ardından mali poliste zanlıyı teminata bağladı. Mali Polis, zanlının tasarufunda bulunan 86 bin TL değerindeki 257 parça ziynet eşyasının suç geliri kapsamına girdiğini, zanlının bu yönde ifade vermesi üzerine soruşturma başlattıklarını ancak zanlının teminata bağlanması halinde soruşturmaya etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, Avusturalya ve KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, ikinci teminat talebinde zanlıya sadece yurtdışına çıkış yasağı şartı getirdi.

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Son Güncelleme: 24.07.2018 18:31
Anahtar Kelimeler:
Özel VurduUyuşturucu
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