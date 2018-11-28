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Vurdu, kaçtı, yakalandı…

Vurdu, kaçtı, yakalandı…

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:27
Vurdu, kaçtı, yakalandı…

Vurdu, kaçtı, yakalandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da bugün sabaha karşı aracıyla bir yayaya çarparak kaçan ve ardından yakalanan zanlı Kadir Can Çolakoğlu bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da bugün sabahın erken saatlerinde alkollü şekilde araç kullanırken yol kenarında yürüyen Mehmet Ökmen’e çarparak ağır yaralayan ve kaza yerinden kaçan alkollü sürücü Kadir Can Çolakoğlu 2.5 saat sonra yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde yüzde 111 mlgr alkollü çıkan zanlı Çolakoğlu tutuklanarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Alkollü araç kullanma”, “Tehlikeli araç kullanma” ve “Dikkatsiz araç kullanma” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Çolakoğlu aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Kaportacıda yakalandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Kadir Can Çolakoğlu’nun, 28 Kasım 2018 tarihinde saat 05:00 raddelerinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yönetimindeki 17 RL 544 plakalı aracı ile Yeni Boğaziçi istikametine doğru seyrederken o esnada gidişine göre yolun solunda şehir merkezine doğru yaya olarak yürümekte olan Mehmet Ökmen isimli kişiye aracıyla çarpıp kaza yerinden ayrıldığını açıkladı. Mehmet Ökmen’in, kaza sonucu ağır yaralandığını ifade eden tahkikat memuru, Ökmen’in ayaklarında ve belinde kırık tespitiyle Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını belirtti. Tahkikat memuru, ayni gün saat 07:30 raddelerinde zanlının aracıyla birlikte Büyük Sanayi Bölgesinde bir kaportacı dükkanı önünde tespit edilip alıkonulduğunu belirterek, yapılan alkol testinde ise yüzde111 mlgr alkollü olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını söyleyen tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kadir Can Çolakoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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