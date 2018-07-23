Vurdu 1 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kermiya Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalanan 51 yaşındaki Özel Vurdu bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, zanlının 18 Temmuz saat 13.00 sıralarında, Metehan Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalandığını söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde Avusturalya’da ekmiş olduğu hintkeneviri bitkisini hasat ettiğini, elde ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp karşılığında çalıntı olduğunu bildiği ziynet eşyalarını aldığını söylediğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, verdiği ifadeyle ilgili araştırma yaptıklarını, birçok kişiden ifade aldıklarını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.