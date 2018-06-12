Voyvodalar yine hapis cezası aldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Nisan ayında alkol tesiri altındayken tartıştıkları iki şahsı ciddi şekilde darp eden sanıklar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan’ın davası karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar hapse mahkum edildi.Kararı Yargıç Alev Ulunay okudu.

Ulunay, sanıklar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan’ın 15 Nisan tarihinde saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da aralarında çıkan tartışma sonucu Ferruh Gayye ve Ali Yücel’i ciddi şekilde darp ettikleri sırada, Ferruh Gayye’nin iki dişinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.Yargıç, sanıkların üçünün de olay esnasında aşırı alkollü olduklarını belirtti. Toplumda şiddet olaylarının tırmandığına işaret eden yargıç, bu tür olaylara asla hoşgörü gösteremeyeceklerini ifade etti. Ulunay, sanık Mehmet Alkış ile Hüsamettin Çelik’in benzer suçları olduğunu, askıda davaları varken bu suçları işlediklerini söyledi.Ulunay, sanık Arslan’ın ise sabıkası bulunmadığını belirterek, ceza verirken ayrım yapacaklarını ifade etti. Yargıç, Alkış ile Çelik’e 6 ay, Aslan’a ise 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Sanıklar Mehmet Alkış ve Hüsamettin Çelik’in Şubat 2017 tarihinde de kendilerine yan baktığı gerekçesi ile Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a saldırıp ve Kürşad’ın yüzünde votka şişesi kırıp yargılanmışlar ve hapis cezası almışlardı.