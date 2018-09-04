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Voyvoda tutuksuz yargılanacak

Voyvoda tutuksuz yargılanacak

04 Eylül 2018 Salı 17:50
Voyvoda tutuksuz yargılanacak

Voyvoda tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de şiddet olaylarının sonu gelmiyor. Girne’yi saran şi,ddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Yurtdışından ülkemize çalışmak için izinli gelen zanlı İlyas Kocabaş tartıştığı Yasin Uyguru demir çubukla yaraladı. Tutuklanan zanlı bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı İlyas Kocabaş’ın “Yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, olayın önceki gün saat 19.20 raddelerinde Ozanköy’de Şehit Cengiz Topel Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Özmüezzin, zanlının tartıştığı Yasin Uygur’un başına demirle vurarak yaralanmasına neden olduğunu, Uygur’un Girne Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ifade etti.

Soruşturma tamamlandı

Kocabaş aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Özmüezzin, zanlının ülkede çalışma izinli olarak ailesi ile birlikte kaldığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 bin TL nakit teminata yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi.

Son Güncelleme: 04.09.2018 17:55
Anahtar Kelimeler:
İlyas KocabaşYasin UyguruDarpKavga
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