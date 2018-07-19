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Vize borcu var diye sahte kimlikle geldi

Vize borcu var diye sahte kimlikle geldi

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:00
Vize borcu var diye sahte kimlikle geldi

Vize borcu var diye sahte kimlikle geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vize borcu nedeniyle KKTC’ye geri dönemediği, için akrabasına ait nüfus cüzdanını sahteleyerek KKTC’ye giriş yapan Mustafa Karaman Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. 207 bin TL’lik vize borcundan dolayı KKTC’ye geri dönemediği için, kuzenine ait TC nüfus cüzdanını sahteleyerek 2016 yılında ülkemize giriş yaptığı ortaya çıkan 35 yaşındaki zanlı Mustafa Karaman, gözaltına alınarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, Mustafa Karaman’ın 26 Nisan 2016 tarihinde Girne Turizm Limanı’nda meydana gelen “Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme”, “Sahte Davranışla Kayıt Temini”, “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “KKTC’ye Kanunsuz Giriş Yapma” suçlarından tutuklu olduğunu olduğunu söyledi. Özmüezzin, zanlının 2015 yılında ülkemizden yasal yollarla çıkış yaptığını ifade etti. Mustafa Özmüezzin, Türkiye’de kuzeni Abdurrahman Karaman’a ait TC nüfus cüzdanının üzerine kendi resmini yapıştıran zanlının, söz konusu sahte kimlik belgesini 27 Nisan 2016 tarihinde Girne Turizm Limanı’nda görevli muhaceret memuruna ibraz ederek yasadışı yollarla ülkemize giriş yaptığını dile getirdi. İki yıldır, Lefkoşa’da boyacılık işi yaparak yaşamını sürdüren zanlının 207 bin TL’lik vize borcu nedeniyle bu yola başvurduğuna yönelik beyanda bulunduğunu söyleyen polis memuru Özmüezzin, ülkemizde yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat duruşmasına çıkarılan zanlı Karaman, hükümsüz tutuklu olarak bir ay cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa KaramanSahte Kimlik
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