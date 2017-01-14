Vito 2 Gün Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa'da Kasım 2016’da, ehliyeti polis tarafından alınan Opemipo Ayankoya arkadaşına ait olan ehliyeti kendisininmiş gibi göstererek araba kiralamasına müteakip 29 Aralık tarihinde Düzova’da kaza yapması sonucu başlatılan tahkikatta gerçek ortaya çıktı. Zanlı Ayankoya’ya ehliyetini verip kendisininmiş gibi göstermesini sağlayan zanlı Tadiwa Vito tutuklanarak bugün Lefkoşa’da Nöbetci Mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır önceden tutuklanan zanlı Opemipo Ayankoya’nın, ehliyetinin işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkemece alındığı halde, huzurda bulunan zanlı Tadiwa Vito’nun bilgisi ve yardımı ile Vito adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini kendisininmiş gibi gösterip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek yalan beyanla, araç kiraladığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.