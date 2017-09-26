Polisiye Olaylar:
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26 Eylül 2017 Salı 11:16

VERİLEN ŞANSI KULLANAMADI

VERİLEN ŞANSI KULLANAMADI
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da 2 ay içerisinde üçüncü kez avukat ofisine girerek içeriden para çalan 15 yaşındaki zanlı İ.U tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı İ.U’nun 24 Eylül tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat ofisine pencereden girerek içeride muhafaza edilen toplam 1100 TL nakit parayı 12 TL değerinde damga pullarını çaldığını söyledi. Polis olay yerinde bulunan kamera kayıtları sonucunda zanlının tespit edildiğini ve konu suçu işlediği beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis zanlının 2 ay içersinde bugün methaldar olduğu suç dâhil 3. kez teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldığını ve daha önce ki 2 meselede ev hapsi dâhil olmak üzere teminata bağlandığını ifade etti. Polis memuru Umut Kulle zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının çocuk yaşta olmasından ötürü çocuk suçlular yasası altında yargılanacağı belirtti. Yargıç zanlının daha önce bağlandığı teminat şartlarını ihlal etmesini de dikkate alarak davaları görüşülünceye değin çocuk olmasından dolayı 15 günü geçmeyen bir süre hücrelerde davalarını beklemesine emir verdi. 
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