banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91160
ALTIN
266.264
DOLAR
6.8873
STERLİN
8.5111
EURO
7.8705
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Vaslili tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Güney’e kaçma umutları suya düştü
GÜNEY'E KAÇMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
Bankalarımız sapasağlam
BANKALARIMIZ SAPASAĞLAM
banner282

Vaslili tutuklu yargılanacak

Vaslili tutuklu yargılanacak

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:54
Vaslili tutuklu yargılanacak

Vaslili tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de B.H’ye ait ikametgaha girip ziynet eşyası çaldığı gerekcesi ile tutuklanan Koruçam’da sakin zanlı Christakis Vaslili tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Christakis Vaslili’nin 9 Ağustos tarihinde saat 12.15 – 17.35 saatlari arasında Gönyeli’de müşteki B.H’ye ait ikametgahın batıya bakan mutfak kapısını hasara uğratmaksızın içeriye girerek üst katta kuzeye bakan dolap odasi içerisinde bulunan meçhul ayarlarda 1 adet dilek ağacı motifli altın kolye, 1 adet yüzük seklinde etrafı taşlı kolye, 1 adet ortası kalpli altin kolye, 1 adet üzeri çift altın toplu kolye, 1 adet infinitiy sonsuzluk altın kolye ve 1 adet üzeri beyaz altın taşlı olan pandora bilekliği sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının bölgede şncelenen kamera kayıtlarından tespit edilmesinin ardından Tepebaşında bulunarak tutuklandığını ve kullanımında bulunan araçta çalındığı beyan ediler ziynet eşyaları ile birlikte fazladan ziynet eşyasıda bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktrardı. Polis memuru Hüseyin Ergüleç zanlının karakola celp edildiğinde üzerinde yapılan aramada cebinde bir adet jilet bulunduğunu ancak daha sonra şubede sorgusu sırasında dil altınca çıkardığı jilet ile kendisine zarar vermeye çalıştığı sırada makul güç kullanılarak elinden jiletin alındığını belirtti. Polis zanlının doktor kontolüne gitmemk istememesi üzerine ambulansın karakola gelerek zanlıyı tedavi ettiğinide ekledi.

Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC vatandaşı Maronit olduğunu belirtti. Polis zanlının benzer birçok sabıkası olduğunuda belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının bir ayı aşmayacak şekilde Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Christakis VasliliHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Güney’e kaçma umutları suya düştü
Güney’e kaçma umutları suya düştü
Erdoğan açık açık tehdit etti
Erdoğan açık açık tehdit etti
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
Ercan'da yine uyuşturucu
Ercan'da yine uyuşturucu
Umut taciri AİDS’li çıktı
Umut taciri AİDS’li çıktı
Akü hırsızlığı
Akü hırsızlığı
4 kişi tutuklandı
4 kişi tutuklandı
Ani ölüm
Ani ölüm
Girne'de intihar
Girne'de intihar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim