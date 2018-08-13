Vaslili tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de B.H’ye ait ikametgaha girip ziynet eşyası çaldığı gerekcesi ile tutuklanan Koruçam’da sakin zanlı Christakis Vaslili tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Christakis Vaslili’nin 9 Ağustos tarihinde saat 12.15 – 17.35 saatlari arasında Gönyeli’de müşteki B.H’ye ait ikametgahın batıya bakan mutfak kapısını hasara uğratmaksızın içeriye girerek üst katta kuzeye bakan dolap odasi içerisinde bulunan meçhul ayarlarda 1 adet dilek ağacı motifli altın kolye, 1 adet yüzük seklinde etrafı taşlı kolye, 1 adet ortası kalpli altin kolye, 1 adet üzeri çift altın toplu kolye, 1 adet infinitiy sonsuzluk altın kolye ve 1 adet üzeri beyaz altın taşlı olan pandora bilekliği sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının bölgede şncelenen kamera kayıtlarından tespit edilmesinin ardından Tepebaşında bulunarak tutuklandığını ve kullanımında bulunan araçta çalındığı beyan ediler ziynet eşyaları ile birlikte fazladan ziynet eşyasıda bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktrardı. Polis memuru Hüseyin Ergüleç zanlının karakola celp edildiğinde üzerinde yapılan aramada cebinde bir adet jilet bulunduğunu ancak daha sonra şubede sorgusu sırasında dil altınca çıkardığı jilet ile kendisine zarar vermeye çalıştığı sırada makul güç kullanılarak elinden jiletin alındığını belirtti. Polis zanlının doktor kontolüne gitmemk istememesi üzerine ambulansın karakola gelerek zanlıyı tedavi ettiğinide ekledi.

Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC vatandaşı Maronit olduğunu belirtti. Polis zanlının benzer birçok sabıkası olduğunuda belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının bir ayı aşmayacak şekilde Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.