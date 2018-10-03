Vasili 12 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de B.H’ye ait ikametgaha girip ziynet eşyası çaldığı gerekcesi ile tutuklanan Koruçam’da sakin sanık Christakis Vasili aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Sağer açıkladı. Sağer kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve toplumda huzur bozan suçlardan olduğunu bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yargıç Temay Sağer sanığın Gönyeli’de girmiş olduğu B.H’ye ait evden ziynet eşyası çaldığını ve bir başkasına ait mala karşı suç işlemesinin aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirendiklerini belirtti. Yargıç Sağer aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı işlemiş olduğu suçlardan oy birliği ile 12 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.