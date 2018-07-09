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Vahim zarar zanlıları tutuksuz yargılanacak

Vahim zarar zanlıları tutuksuz yargılanacak

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:03
Vahim zarar zanlıları tutuksuz yargılanacak

Vahim zarar zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yahya Cemiloğlu’nun iş yerini basarak burnunu kıran Mesut Okur, Şükrü Dipdere, Musa Saygın ve Şevket Aykut Tukyu aleyhindeki şikâyet geri çekildi, tüm zanlılar teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yaşanan kavgada zanlı Mesut Okur’u bıçakla hafif yaralayan Yahya Cemiloğlu ve kavgaya karışarak Okur’u ciddi şekilde darp eden Tarkan Kazım Ozansoy’da tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun zanlıların “Şiddet tehdidi”, “Vahim zarar”, “Darp “ ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Tosun, zanlılar aleyhindeki şikâyetin önceki gün geri çekildiğini belirterek soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Tukyu’nun Şubat ayında Şartlı Tahliye’den cezaevinden çıktığını kaydeden Tosun, tüm zanlıların benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade etti. Tosun, 4 zanlı aleyhinde alınan ek tutukluluk süresinde zanlı Mesut Okur’u bıçakla hafif şekilde karın, kaş ve ensesinden yaralayan Yahya Cemiloğlu’nun ve Okur’u darp eden Tarkan Kazım Ozansoyun’da tutuklandığını kaydetti. Şikâyetlerin geri çekilmesi ile soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Tosun, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasını ve tarafların birbirleri ile ilgili şikâyetlerin geri çekildiğine dikkati çekerek zanlıları ayrı ayrı teminata bağladı. Mesutoğlu, zanlılar Şevket Aykut Tukyu ve Şükrü Dipdere’nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 15’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 100’er bin TL ve 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine karar verdi. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar Mesut Okur ve Musa Saygın’ın ise 7’şer bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 100’er bin TL kefalet ve 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına emir verdi. Mesutoğlu, aynı kavgada Okur’u hafif yaralayan Yahya Cemiloğlu ve Tarkan Kazım Ozansoyun’da davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 3’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmalarına karar verdi.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 18:36
Anahtar Kelimeler:
KavgaDarpMusa Saygın Şevket Aykut TukyuŞükrü DipdereMesut OkurYahya Cemiloğlu
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