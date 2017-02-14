Uyuşturucuyu Yere Atmaları Fayda Etmedi

Mağusa’da polis kontrolünde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan T.T ve M. Ş isimli 18 yaşındaki kızlar tutuklandıMağusa’da polis kontrolü sırasında 18 yaşlarındaki T. T ile M. Ş isimli iki genç kızın tasarrufunda 6 gram uyuşturucu madde bulundu.T. T ve M. Ş “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Mahkeme T. T ile M. Ş aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi emretti.6 gram uyuşturucu ile yakalandılarOlayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Kavaz, 12 Şubat tarihinde Mağusa’da bir polis ekibi tarafından tespit edilen T.T’nin polisi görmesi üzerine cebindeki 3 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi yere attığını açıkladı. Zanlı M. Ş-’in ise zanlı T.T’nin yanında bulunmasından dolayı üzerinde arama yapıldığını belirten Kavaz, yapılan aramada zanlı M.Ş’nin de cebinde 2 ayrı kağıda sarılı toplam 3 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Kavaz, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Kaynak:Havadis