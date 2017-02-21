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3 Kişi Tutuklandı

Polisiye Olaylar:
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21 Şubat 2017 Salı 15:08

Uyuşturucuyu Cebine Koyan Geliyor

Uyuşturucuyu Cebine Koyan Geliyor
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Uyuşturucuyu Cebine Koyan Geliyor

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından, KKTC'ye tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isteyen zanlılar Pouyan Shahedi Eskandari ve Mehmet Çetin narkotik detektör köpeği Cindy’e yakalandılar. Zanlılar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlılar Pouyan Shahedi Eskandari ve Mehmet Çetin’in 20 Şubat tarihinde saat 13.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Eskandari’nin 3 gram zanlı Çetin’in 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Pouyan Shahedi EskandariMehmet çetinUyuşturucu
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