Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yurtdışından gelen zanlı Hikmet Can Gözler narkotik detektör köpeği Liz’den giriş vizesi alamadı. Tutuklanan zanlı bugün Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Hikmet Can Gözler’in 5 Ocak tarihinde saat 15.10 raddelerinde ülkemize Ercan’dan giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu külot içerisinde gizlenmiş yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini, ancak konu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı pişman olduğunu, UKÜ'de öğrenim gördüğünü ve sınavlarının pazartesi başlayacağını belirterek soruşturmanın mümkünse erken sonuçlanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.