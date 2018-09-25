Uyuşturucuya ağır hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Mart ayında gerçekleştirilien uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanıklar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Nawfak Athnab Ahmed Amaawy, Nadir Hassan Nagah Marzouk ve Sami Badereldin Elza Alnor aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Sağer açıkladı. Yargıç Temay Sağer, son 10 yıl içinde uyuşturucu suçunun 9 kez birinci sırada yer aldığını belirtti. Sağer, uyuşturucu suçlarının Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaların yarısını oluşturduğunu, uyuşturucu suçlarının ciddi, yaygın ve toplumda endişe yarattığını kaydetti. Yargıç Sağer, ciddi miktarlarda uyuşturucu tasarruf eden sanık Marzouk’un uyuşturucu satışı yapıp, maddi kazanç elde etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Temay Sağer 3 gram hintkeneviri alıp tasarruf eden Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi 6 ay, 5 gram hintkeneviri alıp, tasarruf eden Nawfak Athnab Ahmed Amaawy 12 ay, 56 gram hintkeneviri alma ve tasarruf, 20 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf, 1 gram uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçunu işleyen Nadir Hassan Nagah Marzouk’a 5 yıl ve 1 gram uyuşturucu alan Sami Badereldin Elza Alnor’a ise 45 gün hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını açıkladı.