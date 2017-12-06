UYUŞTURUCUYA AF YOK…

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin sanıklar aleyhine oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Yargıç Murat Soytaç kararında sanıklar işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek bu tür suçların artık toplumda huzursuzluğa yol açtığını ve toplum sağlığına direk etki ettiğinin altını çizdi. Soytaç sanıkların hastane park yerinde uyuşturucu alışverişi yaparken tespit edildiğini ve amaçlarının uyuşturucu ticareti yapmak olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıç Murat Soytaç sanıklar aleyhine ceza takdir ederken suça katkılarını da dikkate aldıklarını ve sanıklar Adnan Yusein, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık’ın 36 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarını işlediğini, sanık Cengiz Saybaş’ın ise 500 miligram Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde alma suçu işlediğini belirtti.Yargıç Murat Soytaç aktarmış olduğu olgular ışığından sanık Cengiz Saybaş’ın denetimli serbestlik hakkından yararlanma talebini onayladıklarını ve 1 yıl boyunca denetimli serbestlik süresi kapsamında beklemesine karar verdiklerini belirtti. Yargıç Soytaç uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçundan yargılanan sanıklar Adnan Yusein, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık’ı ise 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.