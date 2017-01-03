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03 Ocak 2017 Salı 13:36

Uyuşturucuya af yok

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Uyuşturucuya af yok
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Uyuşturucuya af yok

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da yapılan operasyon sonucu tasarrufunda 267 miligram bonzai türü uyuşturucu madde bulunan sanık Paul Omaraka aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Dündar açıkladı. Dündar kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirti. Yargıç Meltem Dündar sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini ve alacağı cezayı ülkesinden uzakta çekeceğini de dikkate aldıklarını söyledi. Yargıç Dündar sanığın hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklediği süreyide göz önünde bulundurarak suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 1 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler
UyuşturucuBonzai
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