UYUŞTURUCUYA AF YOK





UYUŞTURUCU YA AF YOK

Evrim Kamalı



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Ülkemize tasarrufundaki yarım gram sentetik cannabinoit türü uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan sanık Recep Aydoğdular aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanık Recep Aydoğdular aleyhindeki kararı Yargıç Gökhan Asafoğulları açıkladı. Yargıç Asafoğulları sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ve sanığın işlemiş olduğu suçun yaygın suçlardan olması nedeni ile hapislik cezası dışında başka bir ceza verilemeyeceğini belirtti. Yargıç Gökhan Asafoğulları sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan ceza evinde yargılanmayı beklediği süreyi de dikkate alarak 1 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.