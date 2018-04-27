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Uyuşturucuya 6 yıl hapis cezası
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Uyuşturucuya 6 yıl hapis cezası

Girne’de Aralık ayı 2017 tarihinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gram hintkeneviri ile yakalanan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin uyuşturucu satıcısını ihbar etmeleri üzerine polis Ian David Sparks’ı 88 gram bonzai ve 506 gram Hintkeneviri ile yakalamıştı.

Uyuşturucuya 6 yıl hapis cezası

Girne’de Aralık ayı 2017 tarihinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gram hintkeneviri ile yakalanan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin uyuşturucu satıcısını ihbar etmeleri üzerine polis Ian David Sparks’ı 88 gram bonzai ve 506 gram Hintkeneviri ile yakalamıştı.

27 Nisan 2018 Cuma 20:16
Uyuşturucuya 6 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Aralık ayı 2017 tarihinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gram hintkeneviri ile yakalanan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin uyuşturucu satıcısını ihbar etmeleri üzerine polis Ian David Sparks’ı 88 gram bonzai ve 506 gram Hintkeneviri ile yakalamıştı.

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Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, heyetin oturum yaptığı tarih olmamasına rağmen, Denetimli Serbestlikten faydalanacak olan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin’in mağdur olmaması için bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde oturum yaptı. Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı Yargıç Temay Sağer okudu. 3 gram Hintkeneviri “Alma” suçundan yargılanan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin 1 yıllık Denetimli Serbestlikten faydalanırken, Ian David Sparks iki çeşit uyuşturucu “tasarruf”, “ziraat” ve “uyuşturucu verme” suçlarından toplam 6 yıl hapse mahkûm edildi.

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Yargıç Temay Sağer, olayın olgularını anımsattı. Sağer, Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine Girne’de Aralık ayında Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin’in kirasında bulunan eve baskın düzenlediğini söyledi. Sağer, ekiplerin evde yapılan aramada 3 gram Hint Keneviri ele geçirildiğini Barnett ve Şahin’den yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu maddeyi 24 Aralık tarihinde Ian David Sparks’tan aldıklarını itiraf etmeleri üzerine Narkotik ekipleri aynı gün Lapta’da Sparks’ın evinde mahkeme emri ile arama gerçekleştirdiklerini anımsattı. Polis ekiplerinin Lapta’da Sparks’ın evinde 506 gram Hintkeneviri ve 29 paket bonzai’nin yanı sıra uyuşturucu satışında kullanıldığına inanılan hassas terazi ele geçirildiğini hatırlattı. Uyuşturucunun toplum psikolojisi ve aile bağlarını oldukça etkilediğine dikkat çeken Temay Sağer, gençlerin uyuşturucu ile kemirildiklerinin göz önünde olduğuna vurgu yaptı. Sağer, uyuşturucu suçlarının birçok adli suça geçişte basamak olduğuna dikkati çekerek, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Sağer, Ian David Sparks’ın evinde ele geçirilen uyuşturucu miktarına bakıldığı zaman, kullanım amaçlı olmadığının ortada olduğunu ve 3 gramını da suç ortaklarına sattığını söyledi. Sparks’ın 10 ay boyunca baktığı hintkeneviri bitkisinin yarım kilodan fazla olduğunu ve 88 gram gibi azımsanmayacak miktarda olan uyuşturucunun en zararlılarından tür bonzai de ele geçirildiğini belirtti.

Yargıç Temay Sağer, oy birliği ile alınan kararda Ian David Sparks’ı uyuşturucu madde bonzai “Tasarruf” suçundan 2 yıl 6 ay, “uyuşturucu verme” suçundan 6 ay, hintkeneviri bitki “Ziraat” suçundan 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini ve sanığın suçlarını ayrı ayrı çekeceğini kaydetti.

Aynı davada uyuşturucu alma suçundan yargılanan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin ise 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlikten faydalanacak.

Anahtar Kelimeler:
Craig Michael Barnett Melike Gözde ŞahinUyuşturucuIan David SparksBonzaiHintkeneviri
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