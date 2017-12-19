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Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası

Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası

19 Aralık 2017 Salı 18:50
Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası
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Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Mart ayında Girne’de bir marketin park yerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan Yusuf Mert Altıncık ve Barış Kerem Aydoğan aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Uyuşturucu “alma ve verme” suçlarından suçlu bulunan Yusuf Mert altıncık 15 ay hapse mahkûm edilirken, Barış Kerem Aydoğan Denetimli Serbestlik Yasası altında 1 yıl boyunca tedavi görecek.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oluşturduğu heyetin oy birliği ile alınan kararını Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı. Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, olayın olgularını özetledi. Beyoğlu, Mart ayında Girne’de bir marketin park yerinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi alan Narkotik Polisi’nin 19 yaşındaki Yusuf Mert Altıncık’ın kullanımındaki MV 351Z plakalı kiralık araca operasyon düzenlediğini anımsattı. Gerçekleşen aramada Altıcık ve araçta yolcu olarak bulunan Aydoğan’ın üzerinden uyuşturucu çıktığını kaydeden Beyoğlu, sanıkların tutuklandığını kaydetti.

Altıncık’ın uyuşturucu satmak için araç kiraladığının altını çizen Beyoğlu, Altıncık’ın müşteri bulamayınca kokaini satamadığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için askerliğinin beşinci ayında tedavi görmek üzere Barış Ruh Hastanesine yattığını hatırlattı. Kıdemli Yargıç Beyoğlu, Yusuf Mert Altıncık’ın avukatı aracılığı ile Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmak istediğini beyan ettiğini ancak benzer suçlardan sabıkası olduğuna dikkati çekerek bu talebinin ret edildiğini söyledi.

Beyoğlu, uyuşturucu suçlarının her geçen gün artış gösterdiğini ve kamu sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu suçlara yasada hafifletici bir neden olmadığını ifade ederek caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değindi.Aynı operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Barış Kerem Aydoğan Denetimli Serbestlik Yasası altında 1 yıl boyunca tedavi görmesine karar verildiğini ifade eden Beyoğlu, Yusuf Mert Altıncık’ın ise 15 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 19.12.2017 20:00
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBarış Kerem AydoğanYusuf Mert Altıncık
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