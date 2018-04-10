Uyuşturucuya 1 Yıl Hapis Cezası

Georgios 1 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği hintkenevirlerini satmak için gelen ancak şüpheli tavırları sebebi ile devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan sanık Georgios Baimpourntidis aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini. Sanığın genç yaşta oluşunu ve suçunu kabul edip adaletin erken tecelli bulmasına katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Murat Soytaç sanığın işlemiş olduğu suçunun 65 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçu olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yargıç Soytaç, uyuşturucu suçlarının güvenli yaşam ortamını bozduğunu, ayrıca sanığın uyuşturucu maddeyi ithal etme gayesinin uyuşturucu satıp maddi kazanç elde etmek olmasını aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Murat Soytaç sanığın lehine ve aleyhine olan unsurları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.