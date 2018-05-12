Uyuşturucunun suç olduğunu bilmiyorduk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den tasarruflarındaki uyuşturucu ile gelmesi üzerine yakalanan Soreş Üşenmez ile Selçuk Özmen bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Döşenci, dün saat 15.30 sıralarında ülkeye giriş yapan zanlıların üzerine narkotik detektör köpeği Liz’in tepki verdiğini, yapılan üst aramasında zanlı Üşenmez’in pantolon cebinde 1 gram, zanlı Özmen’in ceket cebinde ise yine 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Zanlıların havaalanında gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Mardin’den 50 TL karşılığında aldıklarını, Kıbrıs’ta içmek için getirdikleri itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, maddenin analize gönderileceğini belirterek tahkikat maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlılar suç olduğunu bilmediklerini ifade ederek pişman olduklarını söyledi.