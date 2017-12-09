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Uyuşturucudan 3 Tutuklama Daha

Narkotik ekipleri Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu düzenledi

Uyuşturucudan 3 Tutuklama Daha

Narkotik ekipleri Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu düzenledi

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:49
Uyuşturucudan 3 Tutuklama Daha
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Lefkoşa’da V.B. (E-30) ve H.A. (E-27) bulunduğu araçta, üzerilerinde yapılan aramada, V.B.’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, H.A.’nın tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.

Daha sonra zanlıların ikametgahında yapılan aramada, V.B.’nin ikametgahında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet sigara izmariti, H.A.’nın ikametgahında ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.

Adı edilenler ve meselede bağlantısı bulunan Y.B. (E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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