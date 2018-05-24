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Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “hintkeneviri ziraatı ve KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından yargılanan sanıklar Murat Güneş ile Ahmet Güneş hakkındaki dava kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “hintkeneviri ziraatı ve KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından yargılanan sanıklar Murat Güneş ile Ahmet Güneş hakkındaki dava kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:54
Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “hintkeneviri ziraatı ve KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından yargılanan sanıklar Murat Güneş ile Ahmet Güneş hakkındaki dava kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç sanıkların Ocak ayı 2018 tarihinde çalışmak için ülkeye geldiklerini, Türkiye’den getirdikleri hinkeneviri tohumunu Lefkoşa’da kime ait olduğunu bilmedikleri bir arsaya ektiklerini, bakımını yaptıklarını ve 64 kök kenevir bitkisi eken sanıkların ihbar üzerine 8 Mart 2018 tarihinde tutuklandıklarını söyledi. Yargıç, sanıkların ülkeye gelir gelmez bu suçu işlediklerini ifade ederek, bunun sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Soytaç, sanıkların ifadelerinde Kıbrıs’ta bulamayacakları için tohum getirdiklerini ve içmek için hintkenevfiri etkitiklerini söylediklerini ve bunun aksini ıspatlayacak bir olgunun mahkeme huzurunda olmadığını ifade etti. Soytaç, soruşturmanın ardından 12 Mart tarihinde ise yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini söyledi. Soytaç, sanıkların ekmiş olduğu 64 kök hintkeneviri bitkisinin35 grama tekabül ettiğini ve bunun azımsanmayacak bir miktar olduğunu dile getirdi. Sanıklardan Ahmet Güneş’in tohumları getiren, eken ve bitkilere bakım yapan şahıs olduğunu, sanık Murat Güneş’in ise ona yardımcı olduğunu kaydeden Soytaç, suça teşvik eden sanık Ahmet Güneş ile 25 yaşında ve tecrübesiz olan sanık Murat Güneş arasında ceza verirken ayrım yapılması gerektiğini belirtti. Soytaç, sanıkların ikisinin de çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını, Ocak ayında KKTC’ye geldiklerini daha çalışma izni çıkmadan ve vize süreleri dolmuşken böyle bir suç işlediklerini anlattı. Soytaç, sanıklar aleyhine uyuşturucu ziraatının yanı sıra KKTC’de izinsiz ikamet davası da getirildiğini söyledi. Sanıklarım amca yeğen olduklarını kaydeden yargıç, tohumu getirip eken ve bakımını yapan Ahmet Güneş’i 12 ay, ona yardımcı olan yeğeni Murat Güneş’i ise 9 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Murat Güneş I Ahmet GüneşHintkeneviriUyuşturucu
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