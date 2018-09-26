Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da polis ekipleri tarafından yol kenarında baygın bulunan ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Ayodeji Oluwole Kuye bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da yol kenarında baygın halde yatırken polis tarafından tespit edilen ve üzerinde yapılan aramada 74 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilen zanlı

Ayodeji Oluwole Kuye hakkındaki soruşturma tamamlandı. 23 Eylül tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı Kuye, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Kuye tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

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