Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken, detektör köpek Lili’ye takılan 35 yaşındaki Hamdullah Altundal aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İthal ve tasarruf suçlarından tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, zanlı Hamdullah Altundal’ın Hintkeneviri “İthal ve tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ali Çavuş, zanlının 23 Ağustos tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne Turizm Limanın’dan ülkeye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada 20 gram Hintkeneviri ile tutuklandığını söyledi.

Suçunu itiraf etti

Zanlı aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, işlediği suçu itiraf ettiğini belirten Çavuş, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek yargılanıncaya kadar 40 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ülkede turist statüsünde olduğuna değinerek, yargılanıncaya kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.