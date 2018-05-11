Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Üzerinde uyuşturucu madde ile Kuzey Kıbrıs’a gelen zanlı Ferhat Tuproktaş narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Üzerinde iki gram uyuşturucu bulunan zanlı bugün teminat maksatlı Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Murat Döşenci, 9 Mayıs’ta saat 21.00’de Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlıya narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan üst aramasında sol ayağında giydiği çorabının içinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Döşenci, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.