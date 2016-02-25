Uyuşturucu Zanlısı AİDS’li Çıktı



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilen ve mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanan zanlı Deniz Fehmi Dalsaldı’nın Aids olduğu ortaya çıktı.



Dalsaldı bugün tekrardan avukatı ile mahkeme huzuruna getirtilerek aleyhindeki teminat şartı iptal edildi ve sınır dışı edilmek üzere muhaceret polisine teslim edildi. Zanlı Dalsaldı’nın ilk uçakla Türkiye’ye gönderileceği aldığımız bilgiler arasında.





Son Güncelleme: 25.02.2016 18:01