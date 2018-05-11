Uyuşturucu zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da şüpheli görülerek aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı Innocent Imogırıe bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Murat Döşenci, 9 Mayıs’ta saat 17.30’ta Narkotikte görevli bir polis ekibince okullar yolunda aracıyla şüpheli görülen zanlı Innocent Imogırıe’nin aracının durdurularak, zanlının huzurunda yapılan aramada 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Döşenci, zanlının sorgusunda Nisan ile Mayıs 2018 tarihleri arasında KKTC’ye 7 gram ağırlığında yine hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirten Döşenci, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için talebi onayladı.