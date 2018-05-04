Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün uyuşturucu madde ile yakalanan filistin uyruklu üniversite öğrencisi Sead Hanı Shahın bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 03 Mayıs 2018 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Girne’de, önceki gün Girne’de bir apartmanın altında şüpheli görülen zanlının üzerinde arama yapıldığını, zanlının bu sırada polise direndiğini ve güç kullanılarak yakalandığını söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 6 gram hintkeneviri bulduklarını kaydeden polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlıya uyuşturucu maddeyi veren şahsın da arandığını, soruşturmanın sürdüğünü belirterek 3 gün tutuklama talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.