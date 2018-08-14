Uyuşturucu zanlıların biri tutuklu biri serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uyuşturucu suçlarından bir çok kez cezaevine girip çıkan ve dün gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Cemal Cengizhan’a uyuşturucu verdiği tespit edilen zanlı Ersan Tarım dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün’de görevli polis memuru Halil Dümenci, 8 Ağustos tarihinde Gönyeli’de zanlı Cemal Cengizhan'ın tasarrufunda iki gram sentetic cannabionid ve içinde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu anlattı. Polis memuru Halil Dümenci, Cengizhan’ın uyuşturucu maddeyi Alayköy’de Ersan Tarım’dan 5 gram olarak aldığını ve bir kısmını da içtiğini itiraf ettiğini kaydetti. Dümenci, aynı gün Ersan Tarımın’da tutuklandığını kaydederek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru Dümenci, zanlı Cemal Cengizhan’ın 58 ayrı sabıkası olduğunu ve 26 Nisan’da Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı Ersan Tarım’ın ise cezaevinden 19 Temmuz’da tahliye olduğunu belirten Dümenci, Tarım’ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlı Cemal Cengizhan'ın 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Kürşad, zanlı Ersan Tarım’ın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklanmasına, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.