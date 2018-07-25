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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda dört farklı uyuşturucu madde ile yakalanan Mehmet Ali Ulçay ile Zümrüt Toplu ve suç ortakları Ömer Zateroğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Narkotik Şube’de görevli polis, 16 temmuz saat 22.00’da Sosyal Konutlar Kermiya adresinde kalan Mehmet Ali Ulçay ile Zümrüt Toplu’nun tasarufunda satışaj hazır 7 ayrı pakette 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, yine 5 ayrı pakette 3 gram ağırlığında kokain, 1 gram ağırlığında eroin , 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 80 Euro ile 2 bin 695 TL , bir adet hassas terazi, zanlı Ulçay’ın yatak odasında bir adet eski ağızdan dolma gubur olarak bilinen antika silah ve 4 adet uyuştrurucu içerikli suboxon marka ilaç bulunduğunu aktardı. Tutuklanan zanlılar ifadelerinde uyuşturucu maddeleri zanlı Ömer Zateroğulları’nda aldıklarını söylediklerini kaydeden polis, zanlı Ulçay’ın eroini ise polis tarafından aranan bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söylediğini aktardı. Yapılan soruşturmada zanlılar Toplu ile Ulçay’ın Mayıs-Temmuz ayları arasında 7 ayrı seferde zanlı Zateroğulları’na 50 Euro vererek toplamda 336 gram hintkeneviri , 4 ayrı seferde ise 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ithal ettirdiklerini söyledi.Mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Mehymet Ali Ulçay’ın tutuklu yargılanması amacıyla 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlılar Toplu ile Zateroğlu ise 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her zanlı için ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Toplu teminat şartlarını yerine getirirken, Zateroğlu teminatı yatıramadığı için cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMehmet Ali Ulçay Zümrüt TopluÖmer Zateroğlu
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