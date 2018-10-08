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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:11
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf etmek” suçlamalarıyla tutuklanan E.K.(E-15), Muhammed İsa Bahadır (E-20), Morhaf Alsheikh (E-19), Barış Gürbüz (E-18) ve Musa İri (E-25) bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Meselede zanlılardan birinin 15 yaşında bir çocuk olması nedeniyle duruşma, kapalı oturum olarak gerçekleştirildi.

Olayda, 04 Ekim 2018 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şüpheli hareketlerinden dolayı getirilen Muhammed İsa BAHADIR (E-20,TC, Öğrenci) ve Morhaf Alsheikh (E-19, Suriye,Öğrenci)’nin tasarruflarında yaklaşık yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet Parlement marka sigara bulunarak emare alındığı belirtildi.

Mesele ile ilgili olarak zanlılar Muhammed İsa Bahadır ve Morhaf Alsheikh ile birlikte mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen E.K, Barış Gürbüz ve Musa İri aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlanması üzerine zanlılar dün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkeme zanlılardan birinin yaşının küçük olmasından ötürü kapalı oturum olurken Yargıç Cenkay İnan, Muhammed İsa Bahadır’ın 30 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç Cenkay İnan, 15 yaşındaki çocuğun yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına karar verdi. İnan, Morhaf Alsheikh ve Barış Gürbüz’ün yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve ikişer kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi ancak zanlılar teminat şartlarını yerine getiremeyerek, cezaevine gönderildi. Mahkeme, polisin talebi üzerine Musa İri’nin tahkikat amaçlı iki gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed İsa BahadırMorhaf AlsheikhBarış GürbüzMusa İriUyuşturucu
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