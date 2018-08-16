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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:26
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hafta sonu meydana gelen trafik kazasının ardından şüpheli hareketleri sonucu araçta 100 miligram uyuşturucu ile yakalanan Zafer Özkaracan ve Hakan Görmüş aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, teminat talebiyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Zafer Özkaracan’ın yönetimindeki NY 340 plakalı salon araçla Girne’de kaza yaptığını anlattı. Polis, sürücü Zafer Özkaracan ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Hakan Görmüş’ün hareketlerinden şüphelenen görevli polislerin araçta ve zanlılar üzerinde arama yaptığını kaydetti. Duman, araçta yolcu bölümünde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 100 miligram bonzai ele geçirildiğini ifade ederek zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Yapılan sorgulamada, zanlıların işledikleri suçu kabul etmediklerini kaydeden Duman, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına karar verdi.

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Son Güncelleme: 16.08.2018 18:36
Anahtar Kelimeler:
Zafer Özkaracan Hakan GörmüşUyuşturucuTrafik Kazası
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