Uyuşturucu Zanlıları Tutuklu Yargılanacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam alınan ihbar üzerine 13 Nisan tarihinde saat 17.30 sıralarında, Hamitköy’de bir operasyon gerçekleştirildiğini ilk olarak zanlı Robert Malawusi’nin üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emre olarak alındığını söyledi. Polis çavuşu Erkan Karam, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, zanlı Malawusi’nin 12 Nisan’da zanlı Masimba Chinhengo’ya 350 TL karşılığında 15 gram hintkenevirini satması için verdiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis evinde yakalanan zanlı Chinhengo’nun üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis çavuşu Karam soruşturma kapsamında zanlı Robert Malawusi ile aynı evde kalan zanlı Glen Tendai Huni’nin huzurunda yapılan aramada zanlı Huni’nin yatak odasında kül tablası içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen bir adet öğütücü ve hassa terazi bulunduğunu da söyledi. Polis ayrıca oda içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 710 TL, 850 Dolar ve 70 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını aktardı.Erkan Karam yine zanlı Glen Huni’nin gösterimi ile evin bahçesinde gizlenmiş halde ayrı paketlerde 220 gram ve 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis 30 gram maddeyi zanlı Huni’nin ziraatını gerçekleştirerek elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Karam, Robert Malawusi’nin ise geriye kalan 220 gram ağırlığındaki maddeyi 10 Nisan tarihinde 336 gram olarak zanlı Ali Çetin Amcaoğlu’ndan aldığı yönünde ifade vermesi üzerine zanlı Amcaoğlu’nun da tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların aleyhine uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf ve ziraatından dava getirildiğini belirterek ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile zanlılar Robert Malawusi, Masimba Chinhengo, Glen Tendai Huni’nin 45 günü geçmeyecek bir süre hükümsüz tutuklu olarak 45 gün ceza evinde beklemelerine ve zanlı Ali Çetin Amcaoğlu’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ek olarak KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.