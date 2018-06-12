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Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

12 Haziran 2018 Salı 19:23
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne Narkotik Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Lurii Dudarkov, Dimitru Skvortsov, Abel Basaula Mvula, Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana aleyhindeki soruşturma tamamlandı. 6 gündür poliste tutuklu bulunan zanlılar, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı. Gerçekleşen operasyonda toplam 9 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Duman, yapılan sorgulamada zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde birbirlerini ele verdiklerini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Barış Duman, 1 Haziran tarihinde Girne’de zanlılara 15 gram uyuşturucu madde satan bir şahsın zanlılar Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana’nın cep telefonunda çok sayıda görüşme yaptıklarını tespit ettiklerini kaydetti. Uyuşturucu alışverişinin yapıldığı bölgede, kamera görüntüleri tespit ettiklerini ifade eden Duman, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, tüm zanlıların ileride yargılanma safhasında davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla, 45’er gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lurii DudarkovDimitru SkvortsovAbel Basaula MvulaNgore Yolama Guerschom Victory Ebien AnaUyuşturucu
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