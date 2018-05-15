Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den tasarruflarındakiile gelen ancak narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilerek yakalanan zanlılarilebugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci zanlılar Soreş Üşenmez ile Selçuk Özmen’in 11 Mayıs tarihinde saat 15.30 sıralarında ülkeye giriş yapmak istedikleri sırada narkotik detektör köpeği Liz’in tepki verdiğini, yapılan üst aramasında zanlı Üşenmez’in pantolon cebinde 1 gram, zanlı Özmen’in ceket cebinde ise yine 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis zanlıların olayın akabinde gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ülkede turist statüsünde bulunmasını da dikkate alarak davalarında hazır olmalarını sağlama maksadı ile 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.