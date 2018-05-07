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Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Lefkoşa Kermiya Sınır Kapısından ülkeye zanlı Mohammed Elrofai’nin kullanımındaki aracın bagajın’da gizlenmiş olarak ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmaya çalışan zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır ile Elrofai bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Lefkoşa Kermiya Sınır Kapısından ülkeye zanlı Mohammed Elrofai’nin kullanımındaki aracın bagajın’da gizlenmiş olarak ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmaya çalışan zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır ile Elrofai bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:33
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Kermiya Sınır Kapısından ülkeye zanlı Mohammed Elrofai’nin kullanımındaki aracın bagajın’da gizlenmiş olarak ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmaya çalışan zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır ile Elrofai bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, zanlıların 3 Mayıs tarihinde saat 19.50 raddelerinde Kermiya Kara Giriş Kapısında, KKTC’ye giriş yapan Mohammed Elrofai’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada zanlı Mohammed Jamel Yosif Khıdır’in aracın bagaj kısmına gizlenmek suretiyle muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis ,zanlıların tutuklanmasının ardından araçta yapılan aramada yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıln madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Khıdır’ın ayni gün 13.05’te güneye geçmek istediğini ve izin verilmemesi üzerine aracın bagajında geçtiğinin belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi 450 Euro karşılığında konu Güney Kıbrıs’tan satın aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, ifadelerinde ayrıca zanlı Elrofai’nin geçtiğimiz Nisan ayında yine Güney Kıbrıs’tan 112 gram uyuşturucu madde ithal ettiğini ve 56 gramını isimlerini bilmediği şahıslara, kalan 56 gramın 6 gramını ise zanlı Khıdır’a verdiğini, kalan 50 gramını ise içtiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlıların 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüleri olmayan zanlıları 1 ay süreyle cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohammed ElrofaiLefkoşa Kermiya Sınır KapısıMohammed Jamel Yosif KhıdırUyuşturucu
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