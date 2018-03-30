Uyuşturucu Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile hintkeneviri ile ilgili soruşturma devam ediyor. İlk etapta tutuklanan üç zanlıdan 30 yaşındaki Ali Osman Karaca uyuşturucu soruşturmasından çıkarılıp, mali polis tarafından gözaltına alınırken, uyuşturucu ile ilgili olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Bedriye Aksu, 18 yaşındaki Batuhan Ünal bugün ek süre talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma”, “verme” ve “vasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis, Girne’de bir siteye operasyon düzenlediklerini ilk aramada evde 9 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi. Polis, evde devam eden aramada birçok şirket mührü ve evrak ele geçirdiklerini belirtti. Ele geçirilen mühürler ve evrakların kimlere ait olduğunun araştırıldığı kaydeden polis, evde mahkeme emri ile devam eden aramada toplam 534 bin TL nakit para ele geçirdiklerini ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.