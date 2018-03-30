Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114930
ALTIN
168.586
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5505
EURO
4.8717
Hırsız Turist Tutuklu Yargılanacak
HIRSIZ TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Mohammed Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sabıkalı Hırsızlara 18 Ay Hapis Cezası
SABIKALI HIRSIZLARA 18 AY HAPİS...
Girne’de motosiklet kazası!
Girne’de motosiklet kazası!
banner256

Uyuşturucu Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile hintkeneviri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile hintkeneviri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

30 Mart 2018 Cuma 20:53
Uyuşturucu Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile hintkeneviri ile ilgili soruşturma devam ediyor. İlk etapta tutuklanan üç zanlıdan 30 yaşındaki Ali Osman Karaca uyuşturucu soruşturmasından çıkarılıp, mali polis tarafından gözaltına alınırken, uyuşturucu ile ilgili olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Bedriye Aksu, 18 yaşındaki Batuhan Ünal bugün ek süre talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma”, “verme” ve “vasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis, Girne’de bir siteye operasyon düzenlediklerini ilk aramada evde 9 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi. Polis, evde devam eden aramada birçok şirket mührü ve evrak ele geçirdiklerini belirtti. Ele geçirilen mühürler ve evrakların kimlere ait olduğunun araştırıldığı kaydeden polis, evde mahkeme emri ile devam eden aramada toplam 534 bin TL nakit para ele geçirdiklerini ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Ali Osman Karaca UyuşturucuBedriye AksuBatuhan Ünal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsız Turist Tutuklu Yargılanacak
Hırsız Turist Tutuklu Yargılanacak
Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Kenevir Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Kenevir Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Mohammed Teminata Bağlandı
Mohammed Teminata Bağlandı
Sabıkalı Hırsızlara 18 Ay Hapis Cezası
Sabıkalı Hırsızlara 18 Ay Hapis Cezası
Ev Değil Banka Kasası
Ev Değil Banka Kasası
4 Yıl Hapis Yatacak
4 Yıl Hapis Yatacak
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak
8 Ay Hapis Yatacak
8 Ay Hapis Yatacak
Katiller 3 Ay Tutuklu Bekleyecek
Katiller 3 Ay Tutuklu Bekleyecek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim