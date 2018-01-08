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Uyuşturucu Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Uyuşturucu Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:09
Uyuşturucu Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Uyuşturucu Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da uyuşturucu madde etkisi ile rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan zanlı Emire Kaplan’ın ardından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan zanlılar Mehmet Yıldız, Hakan Kumlutepe, Ahmet Karagulle, Bahri Karagulle ve Mahmut Çelik bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Emire Kaplan’ın 4 Ocak 2017 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, rahatsızlanarak getirildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, uyuşturucu madde kullanmış olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine adı edilenin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlı Kaplan’ın sorgulanması üzerine tasarrufunda bulunan konu maddeyi telefonla aradığı zanlı Hakan Kumlutepe’den istediğini ve zanlı Mehmet Yıldız’ın aracılığı ile temin ettiği itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlı Kaplan’dan alınan ifade üzerine zanlı Mehmet Yıldız’ın tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada bir gram sentetik cannabionid ile bir adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Zanlı Hakan Kumlutepe’nin tutuklandığını belirten Ramiz, konu maddeleri zanlı Mahmut Çelik’ten 3 gram olarak alıp, bir kısmını içtiği bir kısmını da zanlı Mehmet Yıldız’a Emire Kaplan’a vermesi için verdiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Cemal Ramiz mesele ile ilgili olarak bağlantısı görülen zanlı Ahmet Karagulle’nin tutuklandığını ve tasarrufunda 9 adet hap bulunduğuna vurgu yaparak, zanlının konu hapları Ercan Havalimanı’ndan Ocak ayında 130 adet olarak ithal ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Ramiz Ahmet Karagulle’nin getirmiş olduğu haplardan 70 âdetini zanlı Bahri Karagulle verdiğini söyledi. Polis zanlı Bahri Karagulle’nin ise ikametgâhında yapılan aramada 62 hap bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Cemal Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler ile soruşturulacak birçok şahıs olduğuna dikkat çeken Ramiz, zanlıların üç gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların tahkikat maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 08.01.2018 19:29
Anahtar Kelimeler:
Mahmut ÇelikBahri KaragulleAhmet KaragulleHakan KumlutepeMehmet YıldızUyuşturucuEmire Kaplan
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