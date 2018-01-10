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Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı

Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:04
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
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Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı tespit edilmesi üzerine takibe alınan ve yapılan operasyon sonucunda tasarrufunda uyuşturucu ile yakalanan zanlı Abdulkadir Bozoğlan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Abdulkadir Bozoğlan’ın 9 Ocak tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda aracı içerisinde tespit edildiğini ve tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı düşünülen 1 adet hassas terazi ile yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 18:17
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir BozoğlanUyuşturucu
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