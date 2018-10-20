Uyuşturucu ve tarihi eser bulunduran 3 kişi tutuklandı

19.10.2018 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Çatalköy’de T.S.(E-45)’nin ikametgahında ve N.O.S.(E-48)’nin iş yerinde yapılan aramada, toplam 7 gram ağırlığında kokain ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile T.S.(E-45)’nin ikametgahında da ayrıca eski eser nitelikli olduğuna inanılan 8 adet sikke, 3 adet testi ve üzerinde Arapça yazılar bulunan 1 adet taş bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.D. (E-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.