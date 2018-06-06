banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96658
ALTIN
190.059
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1085
EURO
5.3631
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Balayını cezaevinde geçirecek
BALAYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK
banner282

Uyuşturucu ve eski eser soruşturması tamamlandı

Narkotik ekiplerinin Girne’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 136 gram Hintkeneviri ve 25 bin TL değerinde eski eserlerle suçüstü yakalanan iki kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu ve eski eser soruşturması tamamlandı

Narkotik ekiplerinin Girne’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 136 gram Hintkeneviri ve 25 bin TL değerinde eski eserlerle suçüstü yakalanan iki kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:47
Uyuşturucu ve eski eser soruşturması tamamlandı

Uyuşturucu ve eski eser soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Girne’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 136 gram Hintkeneviri ve 25 bin TL değerinde eski eserlerle suçüstü yakalanan iki kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

banner277
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, Salih Arıdağ ve Fikri Behzat’ın “Uyuşturucu madde Hintkeneviri İthal ve Tasarrufu”, zanlı Behzat’ın ayrıca “Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu” suçlarından 11 gündür tutuklu olduklarını ifade etti. Bayram, narkotik ekiplerinin aldıkları bir ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdikleri evde bulunan iki zanlının tasarrufunda 19 ayrı pakete ayrılmış toplamda 136 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin ele geçirildiğini anımsattı. Bayram, zanlı Behzat’ın Kozanköy’deki evinde yapılan aramada 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet mızrak ucu ve 1 adet cımbızın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde görevli arkeologlar tarafından incelendiğini ve söz konusu eşyaların M.Ö. 1550’li yıllardan kalma Tunç Çağı’na ait olduğunu kaydetti.

Bayram, ele geçirilen eski eserlerin değerlerinin ise 25 bin TL civarında olan tarihi eser nitelikli eşyalar olduğunun tespit edildiğini dile getirdi. Arıdağ’ın gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini, Behzatın’da suç ortağı olduğunu itirafta bulunduğunu anımsatan Bayram, zanlıların 25 Mayıs tarihinde saat farkıyla farklı sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a geçtiklerini tespit ettiklerini kaydetti.

Bayram, Arıdağ’ın uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta buluştukları zanlı Fikri Behzat’ın ödemiş olduğu bin 500 Euro karşılığında Kıbrıslı Türk bir şahıstan birlikte aldıklarına ve yine aynı gün içerisinde farklı saatlerde farklı sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a geri döndüklerini ardından 2 zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi Girne’de tespit edildikleri ikametgahta birlikte ayrı ayrı paketleyerek satışa hazırladıklarına yönelik itiraf olduğunu mahkemeye aktardı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Bayram, KKTC vatandaşı olan zanlıların, ileride yargılanmak üzere mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti. Zanlı Behzat’ın uyuşturucu suçu haricinde, eski eser tasarrufu suçu da olduğuna dikkat çeken Mesut Mesutoğlu, zanlılar için farklı teminat şartları belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına KKTC vatandaşı iki kişinin zanlı Arıdağ lehinde 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı iki kişinin zanlı Behzat lehinde 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

,Yargıç Mesut Mesutoğlu ayrıca zanlı Salih Arıdağ’ın 5 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında Fikri Behzat’ın ise 10 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi. Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiren Behzat yargılanıncaya değin serbest kalırken, teminat şartlarını yerine Arıdağ ise 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Eski EserAhmet BayramSalih Arıdağ Fikri Behzat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Balayını cezaevinde geçirecek
Balayını cezaevinde geçirecek
Havadan, karadan ve denizden uyuşturucu ile geliyorlar
Havadan, karadan ve denizden uyuşturucu ile geliyorlar
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
Katil tutuklu yargılanacak
Katil tutuklu yargılanacak
Bulduğu telefonu satacaktı
Bulduğu telefonu satacaktı
Askeri bölgeden hurda çaldılar
Askeri bölgeden hurda çaldılar
Akova’da maç sonrası kavga
Akova’da maç sonrası kavga
Gazimağusa, Karpaşa ve Gönyeli'de hırsızlık
Gazimağusa, Karpaşa ve Gönyeli'de hırsızlık
Balayına uyuşturucu ile geldi
Balayına uyuşturucu ile geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim