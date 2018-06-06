Uyuşturucu ve eski eser soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Girne’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 136 gram Hintkeneviri ve 25 bin TL değerinde eski eserlerle suçüstü yakalanan iki kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, Salih Arıdağ ve Fikri Behzat’ın “Uyuşturucu madde Hintkeneviri İthal ve Tasarrufu”, zanlı Behzat’ın ayrıca “Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu” suçlarından 11 gündür tutuklu olduklarını ifade etti. Bayram, narkotik ekiplerinin aldıkları bir ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdikleri evde bulunan iki zanlının tasarrufunda 19 ayrı pakete ayrılmış toplamda 136 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin ele geçirildiğini anımsattı. Bayram, zanlı Behzat’ın Kozanköy’deki evinde yapılan aramada 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet mızrak ucu ve 1 adet cımbızın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde görevli arkeologlar tarafından incelendiğini ve söz konusu eşyaların M.Ö. 1550’li yıllardan kalma Tunç Çağı’na ait olduğunu kaydetti.

Bayram, ele geçirilen eski eserlerin değerlerinin ise 25 bin TL civarında olan tarihi eser nitelikli eşyalar olduğunun tespit edildiğini dile getirdi. Arıdağ’ın gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini, Behzatın’da suç ortağı olduğunu itirafta bulunduğunu anımsatan Bayram, zanlıların 25 Mayıs tarihinde saat farkıyla farklı sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a geçtiklerini tespit ettiklerini kaydetti.

Bayram, Arıdağ’ın uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta buluştukları zanlı Fikri Behzat’ın ödemiş olduğu bin 500 Euro karşılığında Kıbrıslı Türk bir şahıstan birlikte aldıklarına ve yine aynı gün içerisinde farklı saatlerde farklı sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a geri döndüklerini ardından 2 zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi Girne’de tespit edildikleri ikametgahta birlikte ayrı ayrı paketleyerek satışa hazırladıklarına yönelik itiraf olduğunu mahkemeye aktardı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Bayram, KKTC vatandaşı olan zanlıların, ileride yargılanmak üzere mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti. Zanlı Behzat’ın uyuşturucu suçu haricinde, eski eser tasarrufu suçu da olduğuna dikkat çeken Mesut Mesutoğlu, zanlılar için farklı teminat şartları belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına KKTC vatandaşı iki kişinin zanlı Arıdağ lehinde 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı iki kişinin zanlı Behzat lehinde 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

,Yargıç Mesut Mesutoğlu ayrıca zanlı Salih Arıdağ’ın 5 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında Fikri Behzat’ın ise 10 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi. Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiren Behzat yargılanıncaya değin serbest kalırken, teminat şartlarını yerine Arıdağ ise 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.