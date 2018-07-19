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Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
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Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu

Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:29
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu

Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kermiya Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalanan 51 yaşındaki Özel Vurdu bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, zanlının önceki gün saat 13.00 sıralarında, Metehan Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalandığını söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde Avusturalya’da ekmiş olduğu hintkeneviri bitkisini hasat ettiğini, elde ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp karşılığında çalıntı olduğunu bildiği ziynet eşyalarını aldığını söylediğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, 4 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Özel VurduHintkeneviriUyuşturucuZiynet Eşyalarıçalıntı
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