Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 08:11

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE YENİ BULGULAR!

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE YENİ BULGULAR!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE YENİ BULGULAR!

Ersoy’un arabasında tabanca,Yılmaz’ın arabasında kokain...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta ele geçirdiği piyasa değeri 200 bin TL olan, 2 kilo uyuşturucu ve 70 gram kokain’in ardından önceki gün yeni emarelere ulaştı.

Soruşturmasını derinleştiren polis, tutuklu sayısını 9’a yükseltirken zanlı Ekin Ersoy ve Can Tekin Yılmaz’ın araçlarında arama yaptı.

Araçlardan kokain, tabanca, şarjör ve mermi çıktı

Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin buluşup, uyuşturucu ticareti yaptıkları aşırı güvenlikli villada Cuma gecesi yaptıkları operasyonun ardından önceki gün evin park yerinde bulunan iki araçta detaylı arama yaptı.

Polis, zanlı Ekin Ersoy’un kirasında bulunan Bahar yolu Sokak No.1 Boğaz-Girne adresindeki villanın bahçesinde Ersoy’a ait NU 007 plakalı araçta Fabrıque Natıonale Herstal Belgıque ibaresi bulunan 9 mm çapında bir adet tabanca, şarjörü ve 9 adet, 9mm çapında canlı mermi ele geçirdi.

Yine aynı adreste park halinde bulunan ve Can Tekin Yılmaz’a ait olan GN 944 plakalı araçta ise 4 gram kokain ele geçirildi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Narkotiğin başarılı operasyonu sonucu tutuklanan zehir tacirleri arasında bulunan zanlı Kemal Numan Mehmet’in evindeki miktarı henüz tespit edilemeyen uyuşturucu maddeyi yok etmekten tutuklanan Osman Numanoğlu ve Hasan Altay Çeler’in bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzurunda yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Özbek yarın çıkarılacak

Yapılan soruşturma sonucu aynı suçla bağlantılı İskele’de tespit edilip tutuklanan Hüseyin Özbek’in aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi ise yarın doluyor.

Özbek’in yarın ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Kaynak:Havadis

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kan Donduran Çok İlginç Olay Kan Donduran Çok İlginç Olay
UZMANLAR KURULU “İHMALİ” ARAŞTIRACAK UZMANLAR KURULU “İHMALİ” ARAŞTIRACAK
Mağusa’da PKK Hücresi Mağusa’da PKK Hücresi
Haraç Alamayınca Adam Kaçırdılar Haraç Alamayınca Adam Kaçırdılar
Motorların Geçmişi Araştırılacak Motorların Geçmişi Araştırılacak
Teminatla Serbest Bırakıldı Teminatla Serbest Bırakıldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kan Donduran Çok İlginç Olay

Haberi Oku