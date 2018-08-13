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Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı

Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:10
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı

Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uyuşturucu madde tesiri altında kaza yapan zanlı Zafer Özkaracan ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Hakan Görmüş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman olayla ilgili bulguları aktardı. Duman, zanlı Zafer Özkaracan’ın yönetimindeki NY 340 plakalı salon araçla önceki gün saat 16.30 raddelerinde Girne’de kaza yaptığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, sürücü Zafer Özkaracan ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Hakan Görmüş’ün hareketlerinden şüphelenen görevli polislerin araçta ve zanlılar üzerinde arama yaptığını kaydetti. Duman, araçta yolcu bölümünde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 100 miligram bonzai ele geçirildiğini ifade ederek zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Yapılan sorgulamada, zanlıların işledikleri suçu kabul etmediklerini kaydeden Duman, emarenin Devlet Laboratuarına götürüldüğünü ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan GörmüşZafer ÖzkaracanUyuşturucuKaza
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