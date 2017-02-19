UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah Lapta’da düzenlenen operasyonda extacy türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen 650 adet hap, Girne’de ise 200 miligram bonzai ele geçirildi. 5 kişi tutuklandıPolis ekipleri uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarını ve denetimlerini sıklaştırdı.Dün sabah saatlerinde Lapta’da düzenlenen operasyonda 650 adet extacy ele geçirilirken, öğle saatlerinde Girne’de tespit edilen 2 kişinin üzerinde bonzai bulundu.Polis tarafından aleyhlerinde soruşturma başlatılan toplam 5 zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Sabah operasyonuNarkotik ekipler dün aldıkları bir ihbar doğrultusunda sabah 8:00 sıralarında Lapta’da uyuşturucu operasyonu düzenledi.Polisler tarafından evde yapılan aramada extacy türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen 650 adet hap ele geçirildi.Ev sahipleri 23 yaşındaki Metin Hallacoğlu, 22 yaşındaki Salih Aztekin ve 20 yaşındaki Rebah Gerçeker tutuklandı.Zanlılar dün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Mahkeme, polisin başlattığı soruşturmanın devam etmesi nedeni ile zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.Merak edip uyuşturucu denedilerÖte yandan Girne’de Süleyman Recep Sokak’ta öğle saatlerinde 06 EK 142 plakalı araçta trafik ekipleri tarafından baygın bulunan Kürşat Şamil Eser ve Yalçın Bildik ayıltılmalarının ardından üzerlerinde yapılan aramada zanlıların her birinde 100’er miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu.Zanlılar dün çıkarıldıkları mahkemede uyuşturucu maddeyi merak edip satın alarak denediklerini itiraf ettiler. Zanlı Eser ve Bildik mahkeme emri gereği soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalacak.Kaynak:Havadis