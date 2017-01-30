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30 Ocak 2017 Pazartesi 11:19

Uyuşturucu Taciri Ünver 2 ay Hapis Yatacak

Uyuşturucu Taciri Ünver 2 ay Hapis Yatacak
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Uyuşturucu Taciri Ünver 2 ay Hapis Yatacak


Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilen sanık Hasan Ünver aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanık aleyhindeki kararı Yargıç Gökan Asafoğulları açıkladı. Yargıç Asafoğulları kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirti. Yargıç Gökan Asafoğulları sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini, cezasını ülkesinden uzakta çekecek olmasını da dikkate aldıklarını söyledi.

Yargıç Gökan Asafoğulları kimsenin ülkemize ister kendi kullanımı isterse de başka amaç içinde olsa uyuşturucu madde getirme hakkı olmadığını da belirterek sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 40 gün hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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