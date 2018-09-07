Uyuşturucu suçuna tokat gibi ceza

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla itham edilen Lisa Mupanguri, Matengu Anton ve Shilao Wesley Mogano suçlamaları kabul etmesi üzerine yargılanmaları sonuçlandı. Zanlılar aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Uluna ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç sanıkları kendi ikrarları, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yargıç Murat Soytaç, uyuşturucu suçlarının gençler arasında gün geçtikçe yaygınlık gösterdiğine değindi. Konu suçlara kamu menfaatinin korunması için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyleyen, Soytaç, güneyde avukatlık eğitimi alan Lisa Mupanguri’nin, ev kirasını ödeyebilmek için ev sahibinin teklifiyle uyuşturucu taşımayı kabul ettiğini belirtti.

5 yıl hapis cezası

Yargıç Murat Soytaç, Lisa’nın, 30 Kasım 2017’de 56 gram, 7 Aralık’ta 56 gram, 15 Aralık’ta 28 gram, 20 Aralık’ta 28 gram hintkenevirini ithal edip, sanık 2’ye teslim ettiğini söyledi. Sanıkların amaçlarının ticari kazanç olduğuna dikkat çeken Soytaç, bir ay içinde beş kez toplam 194 gram uyuşturucuyu ithal edip, satışının yapmalarının suçun ciddiyetini artırdığını belirtti. Yargıç Murat Soytaç mahkeme heyeti olarak huzurlarınındaki olguları değerlendirerek sanıklar Lisa Mupanguri ve Matengu Anton Namibian’a oy birliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. Yargıç Soytaç sanıktan, 5 gram hintkeneviri satın alan Shilao Wesley Mogano’nun ise Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalanmasına karar verdiklerini açıkladı.