Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed, Nawfak Athnab Ahmed Amaawy ve Nadir Hassan Nagah Marzouk'un ardından meseleye bağlantısı olan zanlı Sami Badereldin Elza Alnor'da tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin 14 Mart’ta saat 13.50’de Lefkoşa’da Esat Çınar sokakta TH 015 plakalı araçta zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed 'in huzurunda yapılan aramada iki ayrı poşete sarılı yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile metal öğütücü bulunduğunu kaydetti. Polis zanlı Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Mart’ta huzurda bulunan zanlı Aranan Sami Badereldin Elza Alnor'un isteği ve para vermesiyle zanlı Nawfak Athnab Ahmed Amaawy’den 300 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis önceki gün tespit edilen zanlı Alnor'un tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini halan aranmakta olan bir şahıs ve emarelerin olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.